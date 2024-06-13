Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Üsküp'teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kuzey Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile görüştü. - ÜSKÜP