Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan\'da istifa eden HÖH Partisi Genel Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanlığından istifa eden Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ziyaretinin ardından geldiği Bulgaristan'da temaslarına başladı. Bakan Fidan, başkent Sofya'daki Türkiye Büyükelçiliğinin resmi konutunda HÖH Partisi Genel Başkanlığından geçtiğimiz sene kasım ayında istifa eden Mustafa Karadayı ile bir araya geldi. Mustafa Karadayı, Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu HÖH Partisi'nin 2016 yılından bu yana genel başkanlık görevini yürütüyordu. - SOFYA