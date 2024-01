Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ile New York\'ta buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi. - NEW YORK