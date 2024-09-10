Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek veren ülkeleri eleştirerek, bu desteklerin devam eden soykırıma ortaklık anlamına geldiğini vurguladı. Fidan, bu durumda olanların da er ya da geç hesap vereceklerini söyledi.
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10.09.2024 14:49:02. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Fidan'dan Netanyahu Açıklaması - Son Dakika
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