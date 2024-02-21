Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 'Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü' temalı oturumda mevkidaşlarına hitap etti.

21.02.2024 21:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitap etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantının "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitap etti. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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