Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Azerbaycan ve Somali Dışişleri Bakanları ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İİT Zirvesi

İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi, "sürdürülebilir kalkınma için diyalog doluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştiriliyor. Zirvede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumun da görüşülmesi bekleniyor. - BANJUL