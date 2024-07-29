Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ronald Lamola ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Lamola ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum ele alındı. - ANKARA