Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi ve taziyelerini iletti. Görüşmede İsmail Haniye'nin oğulları da hazır bulundu.

02.08.2024 09:12
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi, taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Halid Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede İsmail Haniye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüştü - Son Dakika
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