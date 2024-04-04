Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı ile Brüksel\'de bir araya geldi

AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı Seçilen Tuncay Muhammet Arışan Göreve Başladı

Tuncay Muhammet Arışan, Keşap Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mazbatasını alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi. Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettiklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.