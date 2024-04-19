Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hollanda ziyaretini tamamlayarak yurda döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda ziyaretini tamamlamasının ardından yurda döndü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda ziyaretini tamamlamasının akabinde yurda döndü. Bakan Fidan'ın saat 21.20'de İstanbul'a ulaştığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İstanbul'da Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğinde yapılacak olan görüşmede, Türkiye-Mısır arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze'deki savaş olmak üzere bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. - ANKARA
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Aliağa Belediyesi CHP'li Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismine 'Cemil Bayık' dedi ve Gemi Söküm sektörüne 'uyuşturucu trafiğinin durağı' iddiasında bulundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı 'sus payı' davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi. Olay sonrası şahıs hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı tarihi "sus payı" davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı tarihi 'sus payı' davasının görüldüğü mahkeme binasının önünde bir kişi kendini yaktı. Görgü tanıkları, ABD'nin New York kentinde havaya broşürler atan bir erkeğin bir tenekeden kendisini yakıta buladığını ve ateşe verdiğini anlattı. Olay yerinden sedyeyle götürülen kişinin durumu bilinmiyor. Polis, olay yerini kordon altına alırken, yerde kalan bir sırt çantası ve çantanın kenarında 'şeytan milyarderler' başlıklı bir broşür olduğu belirtildi. Trump'ın suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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