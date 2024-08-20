Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla Gazze ve Ukrayna'yı görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki durum ve Ukrayna'daki gelişmeleri konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Veldkamp görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı. - ANKARA