Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron İstanbul\'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile olan görüşmesi sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron buradan ayrıldı. - İSTANBUL