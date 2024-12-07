Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 22'nci Doha Forumu marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 22'nci Doha Forumu marjında görüştü. Görüşmede, Suriye'deki durum detaylı olarak ele alındı. Görüşmede ayrıca, öğleden sonra gerçekleştirilecek olan Astana formatındaki 'Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesi yapıldı.