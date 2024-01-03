Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı" denildi.