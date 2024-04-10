Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsmail Haniye'ye başsağlığı dileğinde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bugün telefonda görüşerek, İsrail saldırıları sonucu şehit olan 3 oğlu ve 3 torunu için başsağlığı dileğinde bulundu. - ANKARA
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin daha temiz ve yaşanabilir olması için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Yetişkin, tüm personelle tek tek bayramlaşarak teşekkür etti.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret etti. Vali Koç ve eşi, şehit İhsan Avşar'ın ailesini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Daha sonra Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Vali Koç ve eşi, burada kalan çocuklarla bir araya geldi. Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Koç ve eşi, yaşlılarla sohbet ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı Bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı. Programa Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve diğer parti yöneticileri de katıldı.
Bozüyük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kamu kurumları ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul etti. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, birlik ve dayanışmanın yaşandığı bayramların önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti. Protokol üyeleri ayrıca sağlık görevlileri ve emniyet mensuplarını ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.
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