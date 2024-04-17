Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaşa sürüklemekle suçladı

İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, farklı şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya destek verdi. Uygulama noktalarında araçlar detaylı arandı ve sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği ve polis helikopteri de uygulamaya katıldı.