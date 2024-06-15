Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre temasları çerçevesinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı'na katılmak üzere geldiği İsviçre'de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Fidan, konferans marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin ile görüştü. - BURGENSTOCK