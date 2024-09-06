Fidan Kosova'da İkili Görüşmelerde Bulundu

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'nın başkenti Priştine'ye geldi. Bakan Fidan ziyareti çerçevesinde Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Fidan ikili temaslarının ardından Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'nin komutanlığını yürüttüğü NATO'nun Barış Gücü (KFOR) karargahını ziyaret edecek. Bakan Fidan ayrıca Kosova'daki ziyareti kapsamında Prizren ve Mamuşa'yı da ziyaret ederek, Türk toplumuyla ve temsilcileriyle görüşecek. - PRİŞTİNE