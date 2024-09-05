Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova'yı Ziyaret Edecek

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Kosova'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 6 Eylül 2024 tarihinde Kosova Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız, Prizren ve Mamuşa'yı da ziyaret ederek, Türk toplumuyla ve temsilcileriyle bir araya gelecektir. Sayın Bakanımız ayrıca, Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'nin komutanlığını yürüttüğü KFOR (NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü) karargahını ziyaret edecektir" denildi.