Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timco Mucunski ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında mevkidaşı Timco Mucunski ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. - ÜSKÜP
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