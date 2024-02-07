Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile görüştü. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme hakkında detaylar verilmemiştir.

07.02.2024 20:48
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nde Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile bir araya geldi. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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