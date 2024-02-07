Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'dan sonra Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'dan sonra Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta\'dan sonra Libya\'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'nın ardından Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

07.02.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'nın ardından Libya'ya resmi ziyarette bulundu.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resmi ziyaret çerçevesinde bu sabah Malta'dan Libya'nın başkenti Trablus'a geçtiğini bildirdi. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın gün içerisinde Libya'da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacağını ifade etti.

Bakan Fidan, Valetta'da Maltalı mevkidaşı Ian Borg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trablus'u ziyaret edeceğini açıklamıştı. Fidan, Türkiye'nin Libya'da tekrar bir çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlemeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Libya'nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor" demişti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Trablus'taki temaslarını tamamlamasının akabinde bu gece yurda dönmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tripoli, Malta, Libya, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'dan sonra Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:48:53. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'dan sonra Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement