Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı öncesinde buluştu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı öncesinde buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı öncesinde buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi. Fidan, Rio de Janerio şehrinde gerçekleşen buluşmada önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

22.02.2024 20:28  Güncelleme: 20:30
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı öncesinde buluştu - Son Dakika

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