Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meksika'ya geldi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meksika'ya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meksika\'ya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'daki resmi ziyaretini tamamladıktan sonra Meksika'ya geçti. Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Brcena İbarra ile yapacağı görüşmenin ardından ülkeye dönmesi planlanıyor.

25.02.2024 09:42
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Meksika'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Meksika'ya geçti. Karakas'tan ayrılan Bakan Fidan, TSİ 03.55 sıralarında Meksika'ya vardı.

Fidan, yarın resmi ziyaret çerçevesinde Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Brcena İbarra ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın Meksika'daki resmi ziyaretini de tamamlamasının ardından ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Meksika öncesinde, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmış, ardından da Venezuela'ya resmi ziyarette bulunmuştu. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meksika'ya geldi - Son Dakika

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