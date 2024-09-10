Hakan Fidan Mısır\'da Temaslarda Bulundu

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nefti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Kahire'de Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nefti ile görüştü.

Fidan Kahire temasları çerçevesinde bugün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmüştü. Fidan ayrıca, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılarak konuşma yapmıştı. - KAHİRE