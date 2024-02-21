Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Fidan, Rio de Janerio'da temaslarına başladı.

21.02.2024 21:08  Güncelleme: 21:09
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına başladı. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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