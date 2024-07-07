Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi. Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel konular ele alındığı belirtildi. - ANKARA