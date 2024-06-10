Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türklerinin temsilcilerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki temasları çerçevesinde Ahıska Türklerinin temsilcilerini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nijniy Novgorod ketinde yapılacak BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da temaslarına başladı. Bakan Fidan, başkent Moskova'da Ahıska Türklerinin temsilcilerini kabul etti.
Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yarın yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak. - MOSKOVA
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