Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak için Brüksel'e gidiyor

Eskişehir'de 555 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aralarında hapis cezası bulunan 555 aranan şahıs yakalandı. Mart ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda, 134 şahıs 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranırken, 26 şahıs 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla arandı. Ayrıca, 11 şahıs 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranırken, 384 şahıs ise ifadeye yönelik aranıyordu.