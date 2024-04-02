Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere saat 18.10'da Ankara'dan Brüksel'e hareket etti. Bakan Fidan, yarın NATO Karargahında düzenlenecek olan Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Perşembe günü de sürecek olan toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor. - ANKARA
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Balıkesir'de yapılan denetimlerde, 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 3 otomobil, 2 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 5 pompa ve 135 litre benzin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.
İYİ Parti'den Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan, mazbatasını alarak görevine başladı. Orhan, seçim öncesi verdiği vaatlerin arkasında olduğunu belirterek, Mut'a güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti kurulları sorumluluğunu yerine getirecek tüm mesajları alınacağı bir şekilde buna uygun siyasetler üretmeye devam edecektir.
Şırnak'ta DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bağımsız aday Cengiz Kan, Kandıra İlçe Seçim Kuruluna geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini teslim etti. Kan, tüm sandıklardaki 2 bin 906 geçersiz oy pusulasının sayılmasını talep etti ve sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Ölmez 10 bin 745 oy alarak Kandıra Belediye Başkanı seçilmişti.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yapılan itiraz sonucunda oylar yeniden sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Neşe Çevikbaş 736 oy, AK Parti'nin adayı Sedef Yörükön ise 735 oy almıştı. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 1556 seçmenin oy kullandığı 7 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda CHP'nin adayı Çevikbaş'ın oyu 2 artarak 738'e, AK Parti'nin adayı Yörükön'ün oyu ise 2 artarak 737'ye yükseldi.
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