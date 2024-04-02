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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel\'e gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Ankara'dan Brüksel'e hareket etti. Fidan, toplantı süresince mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunacak.

02.04.2024 18:39  Güncelleme: 18:41
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere saat 18.10'da Ankara'dan Brüksel'e hareket etti. Bakan Fidan, yarın NATO Karargahında düzenlenecek olan Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Perşembe günü de sürecek olan toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti - Son Dakika
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