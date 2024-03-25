Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve önümüzdeki hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.

25.03.2024 17:50
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve önümüzdeki hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika
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