Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi\'ndeki Filistin toplantısından döndü

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurda döndü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün saat 11.10'da Ankara'ya geldi. Bakan Fidan, iki günlük New York seyahatinin ilk gününde ikili temaslarda bulunmuştu. Dün katıldığı Filistin oturumunda ise bir konuşma yapan Fidan, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.