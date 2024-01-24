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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısından döndü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısından döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'ta New York'a katıldığı BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıdan dönerek Ankara'ya geldi. Fidan, iki günlük seyahatinde ikili temaslarda bulunmuş ve Filistin oturumunda bir konuşma yapmıştır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi\'ndeki Filistin toplantısından döndü
24.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:13
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurda döndü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün saat 11.10'da Ankara'ya geldi. Bakan Fidan, iki günlük New York seyahatinin ilk gününde ikili temaslarda bulunmuştu. Dün katıldığı Filistin oturumunda ise bir konuşma yapan Fidan, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kaynak: DHA
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