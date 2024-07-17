Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Devlet Başkanı ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Nijer'in başkenti Niamey'de Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Nijer'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Niamey'de Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile görüştü. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanımız İbrahim Kalın ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'da bulundu.