DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son durum ve Gazze'de ateşkes sağlama çabaları ele alındı.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Norveçli Meslektaşıyla Görüştü - Son Dakika
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