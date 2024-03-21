Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldıktan sonra Belçika'dan ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldıktan sonra Belçika'dan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi\'ne katıldıktan sonra Belçika\'dan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldıktan sonra yurda dönmek üzere Belçika'dan ayrıldı. Bakan Fidan, zirve toplantısı sırasında uluslararası temaslarda bulundu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Brüksel Temsilciliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile de görüşerek yarın İstanbul'a döneceğini belirtti.

21.03.2024 20:40  Güncelleme: 20:44
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmasının ardından yurda dönmek üzere Belçika'dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmasının ardından yurda dönmek üzere Belçika'dan ayrıldı. Bakan Fidan'ın TSİ 20: 25'de Brüksel'den İstanbul'a hareket etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, uluslararası gelişmeler doğrultusunda enerji güvenliği ve nükleer enerjinin rolünün ele alındığı bugünkü zirve toplantısı sırasında ikili temaslarda da bulundu

Brüksel'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüştü.

Bakan Fidan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nde vatandaşlarımızla da buluştu.

Brüksel'den ayrılmadan önce Belçika Dışışleri Bakanlığında Belçikalı mevkidaşı Hadja Lahbib ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarın İstanbul'da olacağı kaydedildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldıktan sonra Belçika'dan ayrıldı - Son Dakika

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