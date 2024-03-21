Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Nükleer Silahların Kullanılması Kabul Edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Nükleer silahların kullanılmasının veya bu konuda tehditte bulunulmasının da kabul edilemeyeceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldı. Fidan yaptığı konuşmada, zirvenin sivil nükleer enerjinin geleceği açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, sivil nükleer enerjinin, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün önemine dikkat çekti.
Türkiye'nin temiz enerjiye geçiş için iddialı bir enerji rotası olduğunu belirten Fidan, "Hızla büyüyen bir endüstriyel ekonomi olarak, yeni enerji tedarik programları uygulamaya koyduk. Bu nedenle sivil nükleer alana adım attık. Bu konuda Akkuyu Nükleer Güç Santrali bizim amiral projemizdir. Tamamen faaliyete geçtiğinde elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak. Ek konvansiyonel tesislerin yanı sıra küçük modüler reaktörler inşa ederek bu seviyeyi yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. Fidan, Nükleer enerji çalışmalarına adım atan Türkiye'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile iş birliği yaparak en yüksek uluslararası güvenlik standartlarını uyguladığını söyledi.
" Zaporijya'daki durum endişe verici"
Nükleer enerji projelerinin finansmanında küresel iş birliğinin önemine dikkat çeken Bakan Fidan, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ve bölgenin yıllar önce Çernobil felaketinin sonuçlarına katlandığını hatırlayan Fidan, "Bir tanesine daha katlanmaya gücümüz yetmez. Türkiye, Zaporijya'da korkunç bir olayın yaşanmaması için çeşitli girişimlerde bulunuyor" dedi.
Nükleer silahların kullanılmasının veya bu konuda tehditte bulunulmasının da kabul edilemeyeceğini vurgulayan Fidan, "Özellikle nükleer silahlara ilişkin ifadeler, güvenli ve enerji açısından temiz bir geleceğe yönelik ortak arayışımıza gölge düşürüyor" şeklinde konuştu.
Bu konuda tansiyonun en yüksek olduğu bölgenin Orta Doğu olduğunu belirten Fidan, " Gazze'deki katliam devam ederken, İsrailli yetkililerin nükleer silahlarla ilgili açıklamaları sadece pervasız söylemler olarak geçiştirilemez. Türkiye, bu nedenle nükleer silahlanma yarışından kaçınmak için bölgenin nükleer silahlardan arındırılması gerektiği çağrısını yineliyor" dedi. - BRÜKSEL
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Nükleer Silahların Kullanılması Kabul Edilemez - Son Dakika
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