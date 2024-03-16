Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı görevine yeni atanan Dar'ı telefonla arayarak tebrik etti.
İki bakanın görüşmesinde, Türkiye ve Pakistan arasındaki yakın işbirliğinin süreceği teyit edilirken, Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi. - ANKARA
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Bozkurt Belediyesi, Ramazan ayında gelenekselleşen iftar programlarına hız kesmeden devam ediyor. Çambaşı Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri bir araya geldi.
Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti. Şengönül için Kırıkkale Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas, Şengönül'ün ailesine taziyelerini iletti. Şengönül'ün cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gelerek Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan, Erzurum'da her zaman başarılı sonuçlar elde edildiğini ve vatandaşlardan destek istedi. Miting sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldı.
Çekmeköy- Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının 6,5 kilometrelik ilk etap hattının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğindeki anormal artışa tepki gösterdi. "Beşli çeteye para bulan, saray müteahhidine para bulan, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para bulan, emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye soran Özel, “Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçince örtülü ödeneği Cumhurbaşkanlığına bağladılar. Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL, bu ay harcanan örgülü ödemek 2 milyar TL. Seçim gelirken faturası olmadan, hesabı olmadan nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar” dedi. Hat 15 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslar için Bakü'ye gelen Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi kabul etti. Aliyev ve Kobakhidze, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Aliyev, görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gürcistan ve Azerbaycan'ın birbirinin yanında olduğunu belirtti. İki lider, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğini daha da ileriye taşıma konusunda anlaştı.
Giresun'da CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen proje ve aday tanıtım toplantısında, Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse'nin halkla iç içe olan bir kişi olduğu vurgulandı. Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise aydınlık günlerin yakın olduğunu belirterek, hak, hukuk ve adaletin tesis edildiği güzel günlerin kapıda olduğunu söyledi. Toplantıda, vatandaşların önerilerinin de dikkate alındığı gerçekçi projelerin sunulduğu ifade edildi.
Kırklareli Belediye Başkanı ve CHP'den Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, CHP'den ilçe, belde belediye başkan adayları ile il genel meclisi ve belediye meclisi adayları da tanıtıldı. Kesimoğlu, konuşmasında 10 yılda gerçekleştirdikleri büyük projeleri anlattı ve seçimlerin ardından yapacakları projeleri açıkladı.
AK Parti Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ile Halil Pekdemir, sanayicilerle bir araya geldi. Adaylar projelerini, hizmet politikalarını anlatıp, sanayicilerden destek istedi.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın turizm açısından geriye gittiğini savunarak, Uludağ'a sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Bozbey, turizm açısından da Bursa'nın eksiye gittiğini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını ve turizmde rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Bakan Ersoy, turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirmek için yapılan çalışmalardan bahsederek, Türkiye'nin arkeoloji alanında da önemli adımlar attığını belirtti. Antalya'daki arkeolojik alanlara yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, Antalya'nın kültürel miras ve eko turizm destinasyonu olarak ön plana çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginin ardından kent merkezine gelişi sırasında karanfillerle karşılandı. Miting alanında halka hitap eden Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığına geçtiği sırada gençler tarafından yola atılan karanfillerle sevgi gösterisiyle karşılandı.
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