Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panorama 1326'yı gezdi
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın buluşma noktası olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ağırladı.
Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ziyaret kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan ve dünyanın 136 ülkesinden ziyaretçiyi ağırlayan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın tam panoramik en büyük müzesini Bakan Fidan'a gezdirirken müzenin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.
Bursa'nın fethedildiği 6 Nisan 1326 gününün sanatsal olarak anlatıldığı müzeyi çok beğenen Bakan Fidan, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. Bakan Fidan, müze ziyaretinin ardından gençlerle buluştu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat 2012 tarihli MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Irak'taki terörle mücadele ve ileri tedbirler konularında da açıklamalarda bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit aileleri ve Gaziler ile iftarda bir araya geldi. Edirne Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Gazilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi masaları dolaşan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, şehit aileleri ve Gazilerin hatırlarını sordu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Keşir, Afyonkarahisar'da yapılan konuşmalarda Ankara'da DEM ile kol kola gezen adayların farklı bir söylem sergilediğini belirtti. Ayrıca, Afyonkarahisar'da DEM'in olmadığını ve bu tür söylemlerin sadece siyaset yapmak adına yapıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen 'Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması'na katıldı. Özel, gençlere ve kadına oy vermenin Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün vizyonuna oy vermek olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP'nin gençlere ve kadınlara destek olacağını ve siyasette gençlere güvendiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak için kararlı olduklarını belirtti. Altun, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağının ışık gösterisi ile yansıtıldığı görüntüleri paylaştı. Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yapan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlı olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ödemiş Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda İzmir'in tarım potansiyelini ve ekonomiye katkısını vurgulayarak, seçildikten sonra şehrin refah seviyesini yükselteceğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluştu.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programına katıldı. Kurum, şehitlerimize olan borcumuzu geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmek olarak tanımladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Çanakkale'nin tarihin akışını değiştiren bir savaş olduğunu vurguladı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, araması olan yabancı uyruklu bir DEAŞ zanlısını Melikgazi ilçesinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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