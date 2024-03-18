Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panorama 1326'yı gezdi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panorama 1326'yı gezdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panorama 1326\'yı gezdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya yaptığı ziyaret kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Müzenin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.

18.03.2024 22:36  Güncelleme: 22:43
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panorama 1326'yı gezdi

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın buluşma noktası olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ağırladı.

Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ziyaret kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan ve dünyanın 136 ülkesinden ziyaretçiyi ağırlayan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın tam panoramik en büyük müzesini Bakan Fidan'a gezdirirken müzenin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Bursa'nın fethedildiği 6 Nisan 1326 gününün sanatsal olarak anlatıldığı müzeyi çok beğenen Bakan Fidan, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. Bakan Fidan, müze ziyaretinin ardından gençlerle buluştu.

Kaynak: İHA

Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panorama 1326'yı gezdi - Son Dakika

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