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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü.

31.01.2024 19:10
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile bir araya geldi. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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