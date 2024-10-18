Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İstanbul'da Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı çerçevesinde bugün İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi vesilesiyle Kazan'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.