Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı Sonrası Türkiye'ye Döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı kapsamında geldiği Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı kapsamında geldiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamladı. Fidan, yerel saatle 21.00' de Türkiye'ye dönmek üzere başkent Bakü'den ayrıldı.
Bakan Fidan, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan bugün Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldığı Bakü'de ardından Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile ikili görüşme gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı Fidan, 11. Global Bakü Forumu'nda bir konuşma yapmasının ardından da Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile görüşmüştü. - BAKÜ
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'ın film afişlerinden kişisel eşyalarına kadar birçok obje sergileniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yumaklı, konuşmasında vatandaşa hizmetin önemini vurgulayarak, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Altıeylül ilçesinin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti ve vatandaşların memnuniyetinin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin adımlarını engellediğini ve terör örgütünün de huzurun bozulmasına hizmet ettiğini belirtti. Erdoğan, Hakkari'nin kaynaklarını terör örgütlerine aktarmadan kullanacak isimler belirlediklerini söyledi ve Hakkari'deki projeler hakkında bilgi verdi.
Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir belediye başkanının şeffaf, özü sözü bir ve dürüst olması gerektiğini belirterek mal varlığını açıkladı. Altınok'un mal varlığı arasında 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ve 2 kargir bina yer alıyor. Ayrıca, Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığı bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta'da yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye İttifakı'nın varlığını vurgulayarak, adaylarına destek istedi. Özel, gençlere ülkede hayal kurduracaklarını belirtti ve Isparta belediye başkan adayları seçilirse, büyükşehir belediyelerinin desteğiyle işsizlik ve yoksullukla mücadele edeceklerini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da yapılan köprü, kavşak ve devlet yolunun açılış törenine katıldı. Yaptığı konuşmada, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen iftar programında vatandaşlara hitap etti. Çelik, Cumhur İttifakı adaylarına destek çağrısında bulunarak, Ceyhan'ı geleceğe hazırlamak için birlikte çalışacaklarını belirtti.
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