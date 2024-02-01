Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan ve İsveç Dışişleri Bakanlarıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la bugün telefonda görüştü. Görüşmede, başta enerji ve sivil havacılık konuları olmak üzere ikili ilişkileri her alanda güçlendirmenin yanı sıra, çok taraflı platformlarda işbirliği imkanları ele alındı.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le de bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç- Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. - ANKARA