Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Fidan başkent Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve beraberindeki heyetle görüştü.

24.02.2024 21:48  Güncelleme: 21:49
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve beraberindeki heyetle görüştü. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüştü - Son Dakika
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