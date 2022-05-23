Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu 24 Mayıs'ta Filistin'i, 25 Mayıs'ta İsrail'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu 24 Mayıs'ta Filistin'i, 25 Mayıs'ta İsrail'i Ziyaret Edecek

23.05.2022 16:43
Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu 24 Mayıs'ta Filistin'i, 25 Mayıs'ta İsrail'i Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yarın Filistin’i, 25 Mayıs’ta ise İsrail’i ziyaret edeceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Filistin'i, 25 Mayıs'ta ise İsrail'i ziyaret edeceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Bakan Çavuşoğlu'nun Filistin ve İsrail ziyaretleri hakkında yazılı açıklama yapıldı. Dışişleri'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sayın Bakanımız, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'i 24 Mayıs 2022 tarihinde ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımızın bahsekonu ziyareti çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la da biraraya gelmesi planlanmaktadır.

Sayın Bakanımızın, 25 Mayıs 2022 tarihinde ise İsrail'i ziyaretle, İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Sayın Yair Lapid'le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede, İsrail'le ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu 24 Mayıs'ta Filistin'i, 25 Mayıs'ta İsrail'i Ziyaret Edecek
Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu 24 Mayıs'ta Filistin'i, 25 Mayıs'ta İsrail'i Ziyaret Edecek

YORUMLAR
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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ikili ilişkileri ilerleteceğini belirtti Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ikili ilişkileri ilerleteceğini belirtti
Kaynak: ANKA

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