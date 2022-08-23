Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global ekranlarında katıldığı canlı yayında hem gündeme hem de Türkiye'nin dış politikasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun yanıtladığı sorular arasında, son dönemde özellikle AB ve ABD'den vize alımları sırasında yaşananlar sıkıntılarla ilgili soru da vardı.

"AK PARTİ'Yİ ZORDA BIRAKMAK İSTİYORLAR"

AB ve ABD'nin vize işlemlerinden kasıtlı olarak sorun çıkardığını belirten Çavuşoğlu, " Biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Eylül başında batı ülkelerin büyükelçilerini arkadaşlarımız bakanlığa çağıracak ve gerekli uyarıları yapacaklar. Bundan sonra da düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız" dedi.

"BİZ ŞARTLA F-16 KULLANMAYIZ"

ABD ile devam eden F-16 alımı görüşmeleri hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Yunan kökenli Kongre üyesinin girişimi oldu. O bağlayıcı bir kanun değil. Sonra Senato'dan karar çıkacak. İki kararı birleştirecekler, daha sonra yasallaşacak. ABD yönetimi olumlu bakıyor. Yönetim de biliyor ki biz şartla F-16 almayız. Kullanabileceğimiz şekilde alırız. F-16 konusunda şu ana kadar yönetimin olumlu yaklaşımın, Kongre'yi ikna etme konusunda devam etmesini bekliyoruz."