Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen 'de katıldığı 4'üncü ASEAN- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın ardından Malezya'ya geldi. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamboçya'nın ardından temaslarda bulunmak üzere ASEAN bölgesindeki en büyük ticari ortağımız Malezya'dayız" dedi. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

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