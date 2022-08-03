Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya'da - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya'da

03.08.2022 19:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'daki temaslarının ardından Malezya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'daki temaslarının ardından Malezya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de katıldığı 4'üncü ASEAN- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın ardından Malezya'ya geldi. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamboçya'nın ardından temaslarda bulunmak üzere ASEAN bölgesindeki en büyük ticari ortağımız Malezya'dayız" dedi. - KUALA LUMPUR

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya, Türkiye, Malezya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya'da - Son Dakika

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