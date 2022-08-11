Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamas ANKARA - Büyükelçiler Konferansına ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenledi(3)
Bakan Çavuşoğlu:
"AB'de sorunlar var. Bu sorunların çözülmesi konusunda tek başına ortaya irade koyabilen tek ülke Türkiye'dir"
"İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor"
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor' - Son Dakika