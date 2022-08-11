Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor"

11.08.2022 18:49
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamas ANKARA - Büyükelçiler Konferansına ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenledi(3)Bakan Çavuşoğlu: "AB'de sorunlar var.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamas ANKARA - Büyükelçiler Konferansına ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenledi(3)

Bakan Çavuşoğlu:

"AB'de sorunlar var. Bu sorunların çözülmesi konusunda tek başına ortaya irade koyabilen tek ülke Türkiye'dir"

"İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor"

YORUMLAR
500
NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:49:45. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement