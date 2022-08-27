Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile bugün Pakistan'da devam eden sel felaketleri hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevkidaşına başsağlığı dileklerini iletmiş, Pakistan'a desteğimizin devam edeceğini vurgulamıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu'ndan, Pakistan'lı mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika

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