Bakan Çavuşoğlu'ndan, Pakistan'lı mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan, Pakistan'lı mevkidaşına taziye telefonu

27.08.2022 12:34
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Pakistan'lı mevkidaşına taziye telefonu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile telefonla görüşerek, ülkedeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile telefonla görüşerek, ülkedeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile bugün Pakistan'da devam eden sel felaketleri hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevkidaşına başsağlığı dileklerini iletmiş, Pakistan'a desteğimizin devam edeceğini vurgulamıştır" denildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu'ndan, Pakistan'lı mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan, Pakistan'lı mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika
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