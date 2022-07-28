Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 29 Temmuz 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Ukrayna 'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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