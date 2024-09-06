Dışişleri: Adaletin Takipçisi Olacağız - Son Dakika
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Politika

Dışişleri: Adaletin Takipçisi Olacağız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin adalet önüne çıkarılmasının takipçisi olacaklarını açıkladı.

06.09.2024 18:33
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürenlerin adalet önüne çıkarılmasının takipçisi olacaklarını açıkladı.

İsrail güçleri tarafından başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yazılı bir açıklama yaptı. Keçeli, "Vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi bugün Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Vatandaşımızın, barışçıl bir gösteri sırasında başından vurulduktan sonra Filistinlilerin Rafidia Hastanesine kaldırıldığını ancak burada vefat ettiğini öğrendik. Kudüs Başkonsolosluğumuz olayla ilgili olarak yerel makamlarla temas halinde" dedi.

Açıklamada, "Vatandaşımızın aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu anlıyoruz. Cenazenin nereye nakledileceği ve nerede defnedileceğine ailesi karar verecek. Defin işlemlerinin Türkiye'de yapılmasına karar verilmesi halinde konsolosluk hizmeti ülkemiz tarafından sağlanacak. Bu gibi durumlarda adli tıp süreci oluyor. Konuyu hukuki boyutuyla da konsolosluk boyutuyla da yakından takip edeceğiz. Vatandaşımızı öldürenlerin adalet önüne çıkarılmasının takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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